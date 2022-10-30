Що відбувається з батареєю, якщо телефон заряджається всю ніч: не всі це знають

Мобільний буде довше тримати заряд, якщо дотримуватись одного правила

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох моментів, і не тільки від того, чи користуєтесь смартфоном при екстремальних температурах. Багато хто звик залишати пристрій у мережі на час, поки спить. Виявляється, така проста звичка загрожує неприємними наслідками для батареї телефону.

Один елементарний лайфхак допоможе продовжити життя акумулятора. У чому його суть: не ставити телефон заряджатися на всю ніч. Намагайтеся стежити за зарядом і підключати гаджет до розетки в денний час.

Чи варто заряджати телефон усю ніч? Як правило, краще уникати цього, навіть якщо вам зручно прокидатися вранці з повною батареєю. Кожна повна зарядка вважається так званим циклом, і ваш телефон розрахований лише на певну кількість зарядів.

Якщо ви заряджаєте гаджет вночі, то гарантовано пропустите, коли телефон перевищить "чарівну" позначку 80%. Саме це найоптимальніший показник, який продовжить термін служби акумулятора.

Більшість сучасних смартфонів мають вбудовані датчики для відключення зарядки при досягненні 100%, але все одно є ймовірність, що батарея втрачає невелику кількість заряду в режимі очікування.

У результаті зарядному пристрою доведеться підтримувати телефон на 100%, оскільки смартфон природно втрачатиме заряд протягом ночі. Це означає, що ваш телефон постійно коливатиметься між повною зарядкою і трохи нижче максимальної позначки — від 99% до 100% і навпаки. Гаджет заряджатиметься довше, ніж потрібно. Крім того, нічна зарядка може нагрівати телефон, що також погано для акумулятора. Таким чином, телефон заряджати краще вдень, ніж залишати в мережі на ніч.

Хороша альтернатива: увімкнути режим "Не турбувати" або режим польоту. Більше того, ви можете повністю відключити свій телефон, якщо це можливо. Якщо ж вам потрібно залишити смартфон заряджатися вночі, то хоча б зніміть корпус, це запобіжить перегріву.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому шкідливо заряджати телефон до максимального відсотка. А також ми писали, коли найкраще ставити смартфон на зарядку. Є так зване золоте правило та найбільш оптимальний діапазон відсотків.