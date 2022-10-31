Що потрібно зробити, щоб телефон швидше зарядився: три способи

Невеликі хитрощі допоможуть прискорити процес зарядки мобільного

На швидкість заряджання мобільного телефону можуть вплинути різні фактори. Наприклад, важливо використовувати відповідний зарядний пристрій і періодично проводити чищення кабельного порту в домашніх умовах. Якщо вам потрібно швидше зарядити гаджет, то є вихід.

За допомогою простих та зрозумілих лайфхаків можна прискорити зарядку смартфона. І не йдеться про використання швидкої зарядки. Всього лише дотримуйтесь трьох нехитрих правил.

Як прискорити зарядку мобільного телефону

Скористайтеся трьома способами, щоб смартфон заряджався швидше:

Один із способів прискорити заряджання телефону – увімкнути режим польоту під час зарядки. Це заощаджує заряд батареї, автоматично відключаючи мобільні дані. Ще один спосіб прискорити зарядку – заряджати телефон, коли він знаходиться в режимі енергозбереження. І не користуйтеся телефоном під час заряджання, якщо вам потрібна швидкість. Екран та інші компоненти виділяють тепло і, очевидно, витрачають наявний час автономної роботи залежно від того, які програми ви використовуєте.

Також "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Як би ідея прокинутися з максимальним відсотком не здавалася гарною, краще так не робити. А ще ми писали, за яких відсотків оптимально ставити смартфон заряджатися.