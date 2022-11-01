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Спека та мороз – вороги батареї: яка температура шкодить телефону найбільше

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Температурний режим важливий для смартфона Новина оновлена 01 листопада 2022, 10:35
Температурний режим важливий для смартфона. Фото shutterstock.com

При великому "плюсі" або "мінусі" мобільний може працювати зі збоями

Акумулятору мобільного телефону можуть шкодити різні речі, наприклад, заряджання пристрою протягом усієї ночі. "Гальмувати" гаджет починає, і якщо опиняється в екстремальній температурі. З кожним траплялося, коли смартфон "підвисав" на вулиці під час морозу чи спеки.

Простий лайфхак допоможе вашому телефону працювати ефективніше та продовжить термін служби батареї. У чому його суть: намагатись, щоб смартфон знаходився в оптимальних температурних показниках. Сильний холод і дуже високий градус рівнозначно шкодять гаджету.

Тепло – ворог батареї. Не дозволяйте смартфону перегрітися або переохолодитись, особливо під час заряджання. Якщо телефон стане занадто гарячим, ви пошкодите акумулятор, тому намагайтеся тримати його у прохолоді, де це можливо.

Заряджання телефону на пляжі у шезлонгу – найгірший сценарій для стану батареї. Спробуйте тримати телефон у тіні, якщо вам потрібно зарядити його у спекотний літній день. Холод також не на користь батареям. Якщо ви прийшли з довгої прогулянки в мороз, то дайте телефону нагрітися до кімнатної температури, перш ніж підключати зарядний кабель.

Екстремальні температури та акумулятори несумісні. Батареї трохи схожі на людей, принаймні у тому вузькому сенсі, що вони найкраще почуваються при 20-25 градусах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.

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#Смартфон #Телефон