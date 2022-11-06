Як продовжити термін служби батареї телефону: шість простих правил

Варто включити деякі функції, і гаджет довше триматиме заряд

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох факторів. Наприклад, не варто залишати пристрій у розетці на всю ніч. Але є ще ряд простих правил, які важливо врахувати для того, щоб гаджет довше залишався зарядженим.

Як повідомляє techadvisor, шість зрозумілих лайфхаків продовжать термін служби батареї телефону. Вони стосуються деяких налаштувань екрана та режиму роботи смартфона, але також включають одну поширену помилку при використанні гаджета.

Шість порад для продовження терміну служби акумулятора:

Найчастіше використовуйте режим енергозбереження . Це знижує енергоспоживання і, таким чином, зменшує кількість циклів заряджання.

. Це знижує енергоспоживання і, таким чином, зменшує кількість циклів заряджання. Спробуйте темний режим екрану , оскільки телефон вимикає пікселі, що відображають чорний колір. Це означає, що ви заощаджуєте заряд батареї, коли білі шпалери стають темними. Або просто зменшіть яскравість телефону!

, оскільки телефон вимикає пікселі, що відображають чорний колір. Це означає, що ви заощаджуєте заряд батареї, коли білі шпалери стають темними. Або просто зменшіть яскравість телефону! Відключіть фонові оновлення для програм , які, на вашу думку, їх не потребують — це також знижує енергоспоживання.

, які, на вашу думку, їх не потребують — це також знижує енергоспоживання. Вимикайте телефон або переведіть його в авіарежим , коли він не потрібен, наприклад, на ніч, бажано з достатнім рівнем заряду батареї.

, коли він не потрібен, наприклад, на ніч, бажано з достатнім рівнем заряду батареї. Закривайте програми не примусово. Операційна система вашого телефону найкраще справляється із призупиненням програм, які не потрібні. Це споживає менше енергії, ніж запуск для кожної програми знову і знову.

знову і знову. Уникайте дешевих зарядних пристроїв та кабелів. Купівля дешевих продуктів є хибною економією. Апаратне забезпечення повинно мати контроль заряду, а не низькоякісну дешеву схему, інакше існує ризик перезаряджання.

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