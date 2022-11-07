Які повербанки "вбивають" батарею телефону: багато хто навіть не знає про це

При виборі зовнішнього акумулятора важливо врахувати один момент

Термін служби батареї мобільного телефону залежить від того, чи правильно ви заряджаєте його, і який зарядний пристрій і зовнішні акумулятори використовуєте. Повербанк (powerbank) – дуже потрібна річ, яка завжди допоможе, якщо немає можливості підключити гаджет до мережі. Але при покупці варто звернути увагу на одну функцію.

Важливо використовувати якісний зарядний пристрій, який призначений саме вашому смартфону, якісним має бути і зовнішнє джерело живлення. Як пише Usa Today, з повербанками потрібно бути обережними, а при виборі врахувати один нюанс.

Як і у випадку з дешевими зарядними пристроями, дешеві блоки живлення можуть з часом зіпсувати акумулятор. Переконайтеся, що будь-який зовнішній акумулятор, який ви використовуєте, має захист від перезаряджання – це найважливіше правило при купівлі повербанку. Якщо ні, ви все одно можете використовувати його, але слідкуйте за ним. У цьому допоможе простий лайфхак, суть якого полягає ось у чому: як тільки ваша батарея майже повністю зарядиться, відразу відключайте телефон від повербанка.

Також рекомендується уникати зовнішніх акумуляторів з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не належать надійному бренду. Швидка зарядка може спрямувати на телефон занадто багато електрики та призвести до пошкодження акумулятора. Ця висока напруга може принаймні скоротити термін служби батареї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка температура шкодить телефону й негативно позначається на батареї пристрою. А також ми писали, що потрібно зробити у разі падіння смартфона у воду.