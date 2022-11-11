Чому телефон може несподівано вимкнутись: три основні причини

Найчастіше без сервісного центру не обійтися

Напевно, багато користувачів хоч раз, але стикалися з тим, що їх телефон, повністю заряджений, несподівано відключався. Якщо таке відбувається без видимих причин, потрібно терміново з’ясовувати, що трапилося, адже це може призвести до серйозних проблем. Також ми раніше розповідали, що слід робити, якщо ваш гаджет почав глючити.

Про три основні причини мимовільного відключення смартфона, пише портал itechua. Зазначимо, що найкращим варіантом буде віднести телефон до ремонту.

Чому телефон несподівано вимикається

Основні причини – помилка/неправильне встановлення програм, несправності акумулятора або механічного пошкодження пристрою.

Першу проблему можна вирішити самостійно. Для цього просто спробуйте перезавантажити телефон. Якщо робота не відновилася — можна спробувати зробити т.зв. "хард ресет" — перезавантаження операційної системи. Однак у такому випадку всі дані користувача видаляються.

Якщо проблема залишилася і телефон не увімкнувся, потрібно буде встановлювати заново операційну систему. Проблему несправності батареї або механічне пошкодження пристрою може визначити та усунути лише спеціаліст у сервісному центрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка не рекомендується заряджати мобільний телефон. А також ми повідомляли, коли найкраще ставити смартфон на зарядку.