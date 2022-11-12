Чи можна зарядити ноутбук павербанком: міф чи "порятунок" під час відключення світла

Перед покупкою павербанку варто врахувати кілька факторів.

В умовах відключень світла українці почали вигадувати різні способи, як можна "викрутитися" із ситуації, та залишитися із зарядженими гаджетами під час відсутності електрики. Раніше ми вже писали, як вибрати генератор і портативну зарядну станцію, а тепер розповідаємо, чи можна зарядити ноутбук від павербанка для телефону.

Виявляється можна, пише itechua. Однак не кожен павербанк підійде для цього. Які портативні зарядні пристрої підходять, а які ні читайте далі.

Як зарядити ноутбук павербанком

Не всі павербанки можуть заряджати ноутбуки тому, що деяким портативним зарядкам просто не вистачить потужності, щоб це зробити. Оскільки сучасні ноутбуки в середньому мають акумулятор, об’ємом 10 000 mAh, то павербанк варто купувати як мінімум такого ж обсягу і більше.

Другий пункт — для підключення павербанка до ноутбука підходить роз’єм Type C. У старіших моделях ноутбуків таких портів немає, тому до них потрібно придбати спеціальні перехідники. А при покупці необхідно враховувати розмір та тип штекера, вихідну напругу та максимальний струм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла та перерахував кілька способів, як зарядити телефон при відключенні електрики.