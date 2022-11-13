Як заряджати телефон взимку: названо "правильну" температуру

Не поспішайте ставити гаджет на зарядку одразу після повернення з вулиці

Щоб ваш телефон прослужив набагато довше, його потрібно добре доглядати, і особливо увагу потрібно приділяти його акумулятору. Якщо коротко, потрібно просто правильно ставити телефон на зарядку. Наприклад, зарядка пристрою протягом усієї ночі – це один із головних ворогів гаджетів. А з настанням зими з’являється ще один — це холод. Тому і з’явилися деякі правила зарядки телефону взимку.

Як правильно заряджати телефон взимку

Фахівці радять після того, як телефон відвідав мороз, перед його зарядкою його потрібно відігріти, повідомляє itechua.com. Варто відзначити, що влітку працює правило навпаки — телефон потрібно остудити, щоб уникнути перегріву гаджета. Ідеальна температура навколишнього середовища має бути не нижче +10 і не вище +40 градусів.

Також, щоб акумулятор прослужив довше, важливо підбирати зарядний пристрій із відповідною кількістю ампер та використовувати зарядку того ж бренду. Крім того, негативно позначається на роботі смартфона повна розрядка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.