Що не можна робити під час заряджання телефону: розвінчано один міф

Одна проста звичка допоможе продовжити термін служби акумулятора

Багато хто робить помилки при зарядці різних гаджетів, через що ноутбук починає "сідати" швидше, а батарея мобільного телефону зношується. Деякі користувачі вважають, що смартфон потрібно повністю розряджати до 0 відсотків, а потім заряджати до максимуму, але насправді це неправильно і шкодить акумулятору пристрою.

Як пише ресурс androidauthority, особливо стійкий міф про батарею телефону полягає в тому, що вам потрібно час від часу повністю розряджати і перезаряджати акумулятор, щоб стерти "пам’ять акумулятора". Однак така звичка є згубною для сучасних літій-іонних акумуляторів. Це міф, що залишився від свинцево-кислотних батарей, і таким чином заряджати свій сучасний смартфон досить небажано.

Тоді як часткова зарядка, тобто не до 100% заряду — чудове рішення, яке продовжує термін служби батареї. Таким чином, збільшується кількість доступних циклів зарядки. Заряджання телефону в діапазоні від 30% до 80% підтримує нижчу напругу і може продовжити термін служби батареї. Тому невеликі, але регулярні дозарядки набагато кращі для телефонних акумуляторів, ніж тривалі цикли повної зарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити мобільний телефон за мінімальний період часу. А також ми писали, чому не можна ставити смартфон на зарядку одразу після повернення з вулиці взимку.