Розвінчано популярний міф про зарядку смартфона: як робити не можна

Розповідаємо, як правильно заряджати телефон, щоб батарея прослужила довше

Багато хто робить одну помилку, коли повністю розряджає свій гаджет до 0%, а потім заряджає до максимальних 100%. Насправді це неправильно та шкодить акумулятору мобільного пристрою.

Така звичка є згубною для сучасних літій-іонних акумуляторів, пише belnovosti. Якщо дуже часто заряджати смартфон за такою схемою, акумулятор незабаром почне погано виконувати свої основні завдання.

Як правильно заряджати телефон

Рекомендований рівень заряду від 30 до 80% продовжує термін служби акумулятора сучасного мобільного телефону. Це набагато корисніше для батарей, аніж тривалі цикли повної зарядки.

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