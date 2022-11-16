Як правильно заряджати смартфон: помилки, які "вбивають" гаджет
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Не бійтеся періодично ставити свій телефон на підзарядку
Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. Часто користувачі роблять дуже серйозні помилки, і одна з найпоширеніших — "посадити телефон у нуль".
Так ось, це лише міф, і робити категорично не потрібно, пише itechua. Це лише помилкова думка заснована на тому, як потрібно було робити зі старими телефонами. Сучасні акумулятори повної розрядки не потребують. Як і зарядку до 100%.
Як правильно заряджати телефон
Фахівці попереджають: повна розрядка, як і зарядка до 100-відсоткового рівня, літієво-іонним акумуляторам більше шкодить, ніж приносить користь. Якщо заряджати свій телефон так постійно, але будьте готові до того, що дуже скоро вам знадобиться ремонт, а то й новий гаджет, адже батарея погано триматиме заряд.
А ось часткова зарядка навпаки лише продовжить термін служби акумулятора. Та й у принципі, найкраще тримати рівень заряду в діапазоні від 30 до 80%, навіть якщо вам доведеться ставити телефон на зарядку 10 разів на день.
Раніше "Телеграф" розповідав, як на смартфон впливає температура і за якого температурного показника найкраще ставити на зарядку телефон у зимовий час.