Як правильно заряджати смартфон: помилки, які "вбивають" гаджет

Не бійтеся періодично ставити свій телефон на підзарядку

Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. Часто користувачі роблять дуже серйозні помилки, і одна з найпоширеніших — "посадити телефон у нуль".

Так ось, це лише міф, і робити категорично не потрібно, пише itechua. Це лише помилкова думка заснована на тому, як потрібно було робити зі старими телефонами. Сучасні акумулятори повної розрядки не потребують. Як і зарядку до 100%.

Як правильно заряджати телефон

Фахівці попереджають: повна розрядка, як і зарядка до 100-відсоткового рівня, літієво-іонним акумуляторам більше шкодить, ніж приносить користь. Якщо заряджати свій телефон так постійно, але будьте готові до того, що дуже скоро вам знадобиться ремонт, а то й новий гаджет, адже батарея погано триматиме заряд.

А ось часткова зарядка навпаки лише продовжить термін служби акумулятора. Та й у принципі, найкраще тримати рівень заряду в діапазоні від 30 до 80%, навіть якщо вам доведеться ставити телефон на зарядку 10 разів на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на смартфон впливає температура і за якого температурного показника найкраще ставити на зарядку телефон у зимовий час.