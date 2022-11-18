Що не можна робити під час заряджання телефону: це "вбиває" батарею

Є кілька простих правил, які продовжать термін служби акумулятора

Щоб мобільний телефон довше тримав заряд, потрібно вміти правильно заряджати його. Наприклад, не можна ставити смартфон на зарядку одразу після повернення з вулиці взимку. Є й інші навички, які "вбивають" акумулятор гаджета.

Одна з найпоширеніших дій – підключати смартфон до мережі та залишати на ніч. Як пише androidauthority, це дуже шкодить батареї мобільного телефону, як і використання пристрою в процесі підзарядки.

Так, безперервна підзарядка повної батареї погано впливає на ефективність акумулятора в довгостроковій перспективі й може, в окремих випадках, призвести до загальносистемних збоїв і перезавантажень. Крім того, така звичка створює надлишкове тепло, адже насправді пристрій працює марно. На допомогу прийде простий лайфхак: деякі телефони вимикають або уповільнюють заряджання при наближенні до повної ємності, тому використовуйте ці параметри.

Ще один важливий момент стосується того, що не можна робити під час заряджання телефону. Йдеться про так зване паразитне навантаження. Це відбувається, коли акумулятор значно розряджається одночасно із заряджанням, наприклад, під час перегляду відео або ігор під час зарядки. Такі навантаження шкідливі для акумуляторів, вони спотворюють цикл заряджання, внаслідок чого батарея зношується швидше. Що ще гірше, це може викликати більш високу напругу та нагрівання батареї. Тому дотримуйтесь такого правила: не вмикайте ігри й не переглядайте відео, коли телефон стоїть на зарядці. Також можете слідувати елементарному лайфхаку: вимкніть пристрій під час зарядки, якщо це можливо, або хоча б мінімально ним користуйтеся і не забудьте відключити, як тільки батарея буде достатньо заряджена.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку мобільного телефону.