Золоте правило зарядки смартфону: якого рівня батареї дотримуватися найкраще

Головне, дотримуватись "правила 40-80"

Багато власників сучасних мобільних телефонів впевнені в тому, що їхні улюблені гаджети потрібно обов’язково заряджати до максимальних 100%. Це хибне твердження.

До 100-відсоткового рівня заряджати смартфон не рекомендується, пише belnovosti. Річ у тому, що сучасні телефони оснащені літій-іонними акумуляторами і повна підзарядка згубна для таких батарей.

Як правильно заряджати смартфон

Термін служби акумулятора можна суттєво продовжити, якщо не заряджати мобільний пристрій до 100%, але й не повністю розряджати його. Оптимальним варіантом буде підтримувати заряд на рівні 40-80%. А ще краще, щоб смартфон завжди був заряджений на 50-70%.

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