Що робити, якщо смартфон повільно заряджається: хитрощі, які допоможуть прискорити зарядку

Виконати поставлене завдання допоможе кілька простих рекомендацій

Сучасні мобільні телефони сьогодні випускаються з батареями різного об’єму зарядки, але із ситуацією, що гаджет повільно заряджається, стикався кожен. Є безліч способів, як можна прискорити зарядку свого телефону, проте перед тим, як їх застосовувати, бажано дізнатися про причини повільності.

Причин, через які смартфон заряджається повільно, є як мінімум чотири, пише портал itechua. Також ми розповімо, що можна зробити у кожній із ситуацій. Однак порада наперед — за будь-якої поломки або навіть невеликої проблеми з гаджетом, краще звернутися до фахівця, щоб банально не доламати свій пристрій.

Чому телефон повільно заряджається і що з цим робити

Перше – програмний збій. Що робити – перезавантажити пристрій.

Друге – висока температура. Якщо смартфон сильно нагрівся, то краще його поки що не заряджати. Що робити – дайте гаджету охолонути. Відкладіть пристрій хоча б на пів години та не користуйтеся ним.

Третє — проблеми із зарядним пристроєм. Що робити — огляньте провід, можливо, він пошкоджений, і тоді просто замініть його. Також проблема може "ховатися" в порту смартфона або зарядного штекера, що засмітився. У такому разі їх потрібно очистити. Якщо боїтеся щось пошкодити, скористайтеся послугами спеціаліста.

І четверте – проблеми з акумулятором. Цілком можливо, що він просто "втомився". Що робити – потрібно провести діагностику батареї. У принципі, це можна зробити і самостійно, адже в мережі багато програм, які з цим допоможуть. Але краще все ж таки віддати гаджет в ремонт, і при необхідності просто змініть акумулятор.

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