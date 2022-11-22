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Ніколи не робіть так: експерт назвав головну помилку, яка "вбиває" батарею телефону

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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При зарядці смартфона потрібно пам’ятати про одне важливе правило Новина оновлена 22 листопада 2022, 10:46
При зарядці смартфона потрібно пам’ятати про одне важливе правило. Фото verdict.co.uk

Перегрів акумулятора загрожує неприємними наслідками для пристрою

Багато хто з нас часто робить помилки при зарядці мобільного телефону, які дуже шкодять його батареї. Наприклад, не варто підключати гаджет до зарядних пристроїв неперевірених виробників. Однак найзгубніша дія для смартфона полягає в іншому.

Про те, що найгірше для батареї вашого телефону, розповів ресурсу gearpatrol генеральний директор компанії з розробки та виробництва зарядних пристроїв Cadex Electronics Ісідор Бухман. Коли ви користуєтеся гаджетом, звертайте увагу на температуру.

За його словами, коли смартфон нагрівається і одночасно повністю заряджений — це найгірше, що може позначитися на стані акумулятора. Тому слідуйте найпростішому лайфхаку: знімайте телефон із зарядного пристрою, коли він заряджений на 100% (або увімкніть оптимізовану зарядку).

Експерт додає, що поєднання повного заряду та нагріву є дуже стресовим для пристрою. Якщо ви в машині влітку, то він радить не ставити телефон на панель приладів, а краще покласти на підлогу або в тінь.

Рекомендується не допускати умов, коли ваш телефон або ноутбук повністю заряджені та сильно нагріваються. Більше того, в жодному разі не залишайте повністю заряджений телефон на літньому сонці!

Раніше "Телеграф" повідомляв про правила заряджання мобільного телефону взимку, оскільки не лише висока екстремальна температура, а й низька може дуже зашкодити батареї.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон #Батарея