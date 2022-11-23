Як уберегти телефон від переохолодження на вулиці: поради, які допоможуть зберегти заряд батареї

Сильні морози впливають не тільки на акумулятор, а й на інші важливі системи гаджета.

Холод — це один із найлютіших ворогів телефону. Напевно ви помічали, що в морозну погоду смартфон сідає швидше за звичайне, а то й зовсім починає глючити. Тому з настанням зими кожному користувачеві варто перейти в особливий "зимовий" режим, який має на увазі правильну зарядку свого гаджета, а також правильне користування ним на вулиці, про що ми хочемо поговорити сьогодні.

Одна з головних причин швидкої розрядки телефону в холоді криється в акумуляторі, пише itechua. Все тому, що іони літію, матеріалу з якого виготовляють сучасні батареї, сильно сповільнюються в сильний мороз. Також на зниження заряду впливає і матеріал з якого виготовлений і сам смартфон: у металевому корпусі сідають у рази швидше за апарат у склі або в товстому пластиковому корпусі.

Що ж робити, щоб уникнути тих негативних наслідків, які можуть завдати холоду вашому гаджету? Звичайно, уникнути швидкої розрядки на холоді все одно не вийде, проте можна її зробити трохи повільнішою.

Що робити, щоб смартфон швидко не розряджався на морозі

По-перше, носіть смартфон виключно в кишені пальта або куртки. Хоча це може бути не зовсім зручно, але так можна вберегти смартфон від обмороження.

По-друге, не заряджайте телефон на вулиці або відразу після приходу додому. Різкі перепади температур негативно позначається на акумуляторі. Якщо вам необхідно зарядити пристрій на холоді, не варто заряджати батарею до 100%.

По-третє, не тримайте смартфон на холоді довше хвилини. Якщо вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок, краще зайти в якесь тепле місце.

По-четверте, придбайте якісний силіконовий чохол. Це допоможе гаджету повільніше охолоджуватись на сильному морозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.