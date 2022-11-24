Як прискорити заряджання телефону: допоможе кілька простих рекомендацій

Телефон зарядиться швидше від оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті.

У телефонів є така цікава особливість — вони завжди розряджаються в найневідповідніший момент, а під час війни цей засіб зв’язку необхідний як ніколи. Що ж робити, якщо на зарядку немає кількох годин, а гаджет зарядити якось треба?

Телеграф ділиться п’ятьма корисними лайфхаками, які допоможуть прискорити зарядку вашого пристрою. А взагалі намагайтеся стежити за зарядом свого телефону, адже може статися що завгодно.

Як прискорити заряджання телефону

Заряджання від розетки — телефон отримуватиме більше струму, що прискорить його заряджання. Також "у комплекті" має йти оригінальна зарядка, або хоча б хороша якісна заміна.

Закрийте всі програми — навіть ті, що працюють у фоновому режимі, однаково використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї.

— навіть ті, що працюють у фоновому режимі, однаково використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї. Увімкніть режим "Політ" — ця функція обмежує кількість енергії, яку витрачає телефон.

— ця функція обмежує кількість енергії, яку витрачає телефон. Вимкніть телефон — радикальний, але найефективніший спосіб прискорити заряджання.

— радикальний, але найефективніший спосіб прискорити заряджання. Використовуйте функцію швидкого заряджання, якщо телефон підтримує її.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, з яких причин смартфон швидко розряджається. А ще ми писали, які програми зношують батарею телефону та буквально "зжирають" заряд.