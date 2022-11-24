Як прискорити заряджання телефону: допоможе кілька простих рекомендацій
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Телефон зарядиться швидше від оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті.
У телефонів є така цікава особливість — вони завжди розряджаються в найневідповідніший момент, а під час війни цей засіб зв’язку необхідний як ніколи. Що ж робити, якщо на зарядку немає кількох годин, а гаджет зарядити якось треба?
Телеграф ділиться п’ятьма корисними лайфхаками, які допоможуть прискорити зарядку вашого пристрою. А взагалі намагайтеся стежити за зарядом свого телефону, адже може статися що завгодно.
Як прискорити заряджання телефону
- Заряджання від розетки — телефон отримуватиме більше струму, що прискорить його заряджання. Також "у комплекті" має йти оригінальна зарядка, або хоча б хороша якісна заміна.
- Закрийте всі програми — навіть ті, що працюють у фоновому режимі, однаково використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї.
- Увімкніть режим "Політ" — ця функція обмежує кількість енергії, яку витрачає телефон.
- Вимкніть телефон — радикальний, але найефективніший спосіб прискорити заряджання.
- Використовуйте функцію швидкого заряджання, якщо телефон підтримує її.
Раніше "Телеграф" також розповідав про те, з яких причин смартфон швидко розряджається. А ще ми писали, які програми зношують батарею телефону та буквально "зжирають" заряд.