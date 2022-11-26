Що робити, якщо смартфон впав у сніг: помилки, які тільки "доламають" гаджет

Неправильна "перша допомога" телефону може тільки йому нашкодити.

Зима – це справжнє випробування для сучасних смартфонів, адже холод, мороз та сніг, який, за ідеєю, вода – це вороги будь-яких гаджетів. Раніше ми писали, що потрібно робити, щоб уберегти телефон від переохолодження на вулиці, а тепер розповідаємо, що робити, якщо пристрій впав у снігову кучугуру.

Якщо телефон упав у сніг, не поспішайте його відігрівати, пише itechua. Така дія є найпоширенішою помилкою. Чому читайте далі.

Що робити, якщо смартфон упав у сніг

Перше — гаджет не можна відігрівати, адже коли сніг почне танути, то через доступні частини телефону — роз’єми, динаміки та мікрофони, затече вода. А це у свою чергу загрожує серйознішою поломкою.

Що ж робити: витрусіть весь сніг із корпусу гаджета, особливо добре прочистивши зарядний порт та гніздо для навушників, а також динамік та мікрофон. Зазначимо, що для чищення роз’ємів підійдуть вушні палички та зубочистки. Металеві предмети використовувати категорично не можна.

Друге – не поспішайте із зарядкою. Ця порада працює не тільки після попадання телефону в сніг, але й після повернення з холоду в тепле приміщення. Різка зміна температури може призвести до появи конденсату через нагрівання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився.