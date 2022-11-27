Як зарядити телефон в умовах блекауту: корисні лайфхаки

Незважаючи на відключення електроенергії, є безліч способів залишатися на зв’язку.

Через обстріл росіян критичної інфраструктури України, зараз багато українців мають проблеми з електрикою. Однак зараз дуже важливо залишатися на зв’язку, щоб знати новини, а також мати можливість зв’язатися зі своїми рідними. Звідси питання — як зарядити свій мобільний телефон, якщо в будинку зникла електрика.

Існує щонайменше чотири варіанти, як можна зарядити телефон під час блекауту, повідомляє itechua. Які саме читайте далі.

Як зарядити телефон в умовах вимкнення електроенергії

Найпростіший спосіб – павербанк. Навіть найдешевшим пристроєм на 10 000 mAh можна навіть двічі зарядити смартфон.

Другий спосіб – велосипедний генератор. Не найзручніший метод, але може виручити у найскладніших життєвих ситуаціях.

Третій – акумулятор автомобіля, якщо він є. Для цього потрібно мати зарядний пристрій, розрахований на прикурювач.

Ноутбук і стовпчики — ці гаджети також можна використовувати як павербанк, приєднавшись до них через USB кабель.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі.