Чому нагрівається смартфон: корисні поради, які убережуть гаджет від поломок

Перегрів телефону може призвести до неприємних наслідків — поломок і навіть непридатності гаджета

Чи були у вас ситуації, що гаджет під час зарядки сильно нагрівався, або навіть таке відбувалося без підключення до мережі? Подібне нагрівання негативно впливає на стан системи і може призвести не лише до збоїв, а й до поломки смартфона. Чому так відбувається і як уберегти свій гаджет — читайте далі.

Як відзначає itechua, виявивши та розпізнавши проблему перегріву вчасно, можна її швидко усунути, що допоможе уникнути негативних наслідків, а також убереже пристрій від подальших поломок. Фахівці виділяють сім основних причин.

Що призводить до перегріву пристрою

Неправильний процес заряджання — це неякісна зарядка або проблеми з акумулятором. Щоб не було проблем, краще зняти гаджет із зарядки і віднести його до сервісного центру.

Занадто активне використання — її варто запускати відразу кілька важких програм і підключати багато різних режимів.

Недопрацьовані програми, встановлені на нього – на такі програми телефон витрачає надто багато власних ресурсів. Обов’язково очистьте свій смартфон від непотрібних програм та періодично оновлюйте систему.

Зовнішні фактори — не тримайте гаджет під сонцем, що палить, і по можливості знімайте щільні чохли в процесі роботи важких додатків.

Неправильна робота операційної системи або її забруднення залишковими файлами – не забувайте регулярно очищати кеш програм.

Нагрівання при первинному налаштуванні — це нормальне явище, коли смартфон почав грітися після того, як його збили до заводських налаштувань.

Заводський шлюб — якщо всі попередні варіанти "відпали", найкращим рішенням буде звернутися до сервісного центру для діагностики проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою.