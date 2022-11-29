Як зберегти заряд телефону в мороз: помилки, які не варто робити

Поради, які допоможуть продовжити час роботи гаджета на вулиці взимку

Ви помічали, що в мороз смартфони розряджаються набагато швидше, а іноді можуть і зовсім відключитися в найневідповідніший момент? Якщо так, то поради, як уникнути подібної ситуації вам будуть якраз до речі.

Як повідомляє портал itechua, достатньо дотримуватись лише кількох "правил", і ваш гаджет буде захищений від будь-яких морозів. Що це за "правила" — читайте далі.

Як зберегти заряд смартфона у холоди.

Не носите смартфон у сумці або рюкзаку, таким чином він замерзне ще швидше. Краще кладіть його у внутрішні кишені одягу.

Намагайтеся, щоб ваш гаджет не був на холоді надто довго. Якщо на вас чекає важливий дзвінок — знайдіть тепле місце і тоді вже користуйтеся телефоном.

Перед виходом із будинку обов’язково підзарядіть гаджет.

Прийшовши з морозу додому категорично не можна ставити смартфон на зарядку відразу. Різкі перепади температур негативно впливають на його акумулятор. Дайте йому нагрітися до кімнатної температури і лише тоді заряджайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.