У рф на них оголошено полювання: Україні передадуть бойових естонських роботів THeMIS (фото)
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Першу партію поставлять в Україну до кінця 2022 року
Україна отримає чергову військову допомогу від Німеччини. Незабаром на потреби ЗСУ будуть передані безпілотні наземні машини THeMIS.
Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала контракт із провідним європейським розробником робототехніки та автономних систем Milrem Robotics на постачання в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS. Про це повідомили на сторінці компанії Milrem Robotics.
Зазначається, що першу партію в кількості семи дронів буде поставлено в Україну до кінця 2022 року, а другу партію — у другому кварталі 2023 року. У компанії додали, що перша партія буде розрахована на евакуацію поранених із поля бою, друга – для розмінування.
"Евакуація поранених і розчищення маршруту — це дві трудомісткі дії, які вимагають участі кількох людей, які перебувають під постійною загрозою вогню противника. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів знижує цю небезпеку і дозволяє більшій кількості солдатів залишатися в безпечній зоні або виконувати важливіші завдання ", — пояснили у компанії.
THeMIS — це безпілотний наземний апарат з відкритою архітектурою, яка дозволяє переобладнати його для виконання різних завдань — розвідка, розмінування, ведення бойових дій, а також транспортування. Бойові дрони можуть бути оснащені легкими або великокаліберними кулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм автогарматами та протитанковими ракетними системами.
Характеристики
Дата випуску – 2015 рік;
Вага — 1630 кг;
Довжина — 240 см;
Висота — 115 см;
Двигун — гібридний дизельно-електричний;
Навантаження — 750 кг (номінальна)/1200 кг (макс.);
Швидкість – 20 км/год.
Варто зазначити, що восени 2022 року в росії оголосили винагороду у розмірі одного мільйона рублів військовим, які вдасться захопити в Україні інноваційного естонського робота THeMIS.
Нагадаємо, раніше Україна отримала військову допомогу від Литви. Українським військовим передали здвоєні пускові установки Dual Mount Stinger (DMS) разом із "класичними" переносними варіантами Stinger.