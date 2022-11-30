У рф на них оголошено полювання: Україні передадуть бойових естонських роботів THeMIS (фото)

Першу партію поставлять в Україну до кінця 2022 року

Україна отримає чергову військову допомогу від Німеччини. Незабаром на потреби ЗСУ будуть передані безпілотні наземні машини THeMIS.

Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала контракт із провідним європейським розробником робототехніки та автономних систем Milrem Robotics на постачання в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS. Про це повідомили на сторінці компанії Milrem Robotics.

Зазначається, що першу партію в кількості семи дронів буде поставлено в Україну до кінця 2022 року, а другу партію — у другому кварталі 2023 року. У компанії додали, що перша партія буде розрахована на евакуацію поранених із поля бою, друга – для розмінування.

"Евакуація поранених і розчищення маршруту — це дві трудомісткі дії, які вимагають участі кількох людей, які перебувають під постійною загрозою вогню противника. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів знижує цю небезпеку і дозволяє більшій кількості солдатів залишатися в безпечній зоні або виконувати важливіші завдання ", — пояснили у компанії.

THeMIS

THeMIS — це безпілотний наземний апарат з відкритою архітектурою, яка дозволяє переобладнати його для виконання різних завдань — розвідка, розмінування, ведення бойових дій, а також транспортування. Бойові дрони можуть бути оснащені легкими або великокаліберними кулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм автогарматами та протитанковими ракетними системами.

Характеристики

Дата випуску – 2015 рік;

Вага — 1630 кг;

Довжина — 240 см;

Висота — 115 см;

Двигун — гібридний дизельно-електричний;

Навантаження — 750 кг (номінальна)/1200 кг (макс.);

Швидкість – 20 км/год.

Варто зазначити, що восени 2022 року в росії оголосили винагороду у розмірі одного мільйона рублів військовим, які вдасться захопити в Україні інноваційного естонського робота THeMIS.

Нагадаємо, раніше Україна отримала військову допомогу від Литви. Українським військовим передали здвоєні пускові установки Dual Mount Stinger (DMS) разом із "класичними" переносними варіантами Stinger.