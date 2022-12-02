Може вимкнутись у надзвичайній ситуації: що не можна робити з телефоном, щоб уникнути поломки

Ці незначні речі наближають поломку вашого улюбленого гаджета

Якщо неакуратно поводитися зі своїм мобільним телефоном, пристрій може вийти з ладу за лічені місяці. Щоб не "вбити" свій улюблений гаджет, фахівці рекомендують уникати деяких небажаних дій зі смартфоном.

Як і будь-якій техніці, сучасному мобільному телефону потрібен відпочинок, пише belnovosti. Тому не робіть нижчеперелічені речі, щоб ваш гаджет не відключився в найнесподіваніший момент.

Що не можна робити зі смартфоном

Не вимикати смартфон хоч зрідка.

Не вимикайте у телефоні такі функції, як Wi-Fi та Bluetooth. Варто вимикати їх, інакше акумулятор почне розряджатися набагато швидше.

Постійно розряджати до нуля та заряджати до максимальних 100%. Найкраще робити це до рівня заряду батареї пристрою 80%.

Заряджати телефон неякісними та неоригінальними зарядками.

Раніше "Телеграф" пояснював, які помилки поступово "вбивають" смартфон. А також ми розповідали, чому мобільний телефон не можна залишати в розетці на всю ніч, або ж заряджати смартфон постійно до 100%.