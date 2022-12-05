Що потрібно зробити, якщо погано ловить мережу: прості кроки

Не поспішайте звертатися до сервісного центру

Ваш смартфон може не ловити мережу з різних причин, але зараз найбільш актуальною є проблема відключення електроенергії та збої на вежах стільникового зв’язку, які надають нам можливість спілкуватися з рідними.

В інших випадках, коли потрібно скористатися телефоном, а мережа практично не ловить, можна використати декілька простих способів вирішення проблеми. Не поспішайте ремонтувати свій улюблений гаджет, пише Ukr.Media.

Що робити, якщо не ловить мережу

Перше, що потрібно зробити, це перезавантажити смартфон. Якщо це не допомогло, перевірте роботу SIM-картки та пристрою. Перевірити свою "сімку" можна, поставивши її в інший телефон. Якщо проблема залишилася, значить вся справа в поломці SIM-картки. В цьому випадку її можна просто замінити у салоні вашого мобільного оператора.

Якщо мережа у вашому телефоні не ловить із чужою "сімкою", значить вся справа в несправності самого смартфона. У цьому випадку вже доведеться віднести гаджет на ремонт.

Зазначимо, що важливу роль у смартфонах відіграють акумулятори. Раніше ми розповідали, чому не можна заряджати смартфон до 100%.