Знищення окупантів: артилеристи показали, як працюють італійські гаубиці (фото, відео)

Цілі гаубиці – танки, БТР, БМП, мінометні розрахунки, а також командні пункти ворога

ЗСУ продовжують активно знищувати російських окупантів за допомогою зброї, якою Україні допомагають різні країни. Одною із них є гаубиці FH70, які раніше надійшли на озброєння українських військових.

Артилеристи 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола на своїй офіційній сторінці у Facebook показали, як працює гаубиця FH70, опублікувавши низку фотографій.

"Воїни готові знищувати окупантів за будь-якої погоди. Їм потрібні лише дві умови — більше ворожих цілей та боєприпасів. Робота батареї FH70", — йдеться у повідомленні.

Робота гаубиці FH70

На італійське походження вказують артилерійські тягачі Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover. Вони постачалися в комплекті з гаубицями, зазначає видання "Мілітарний". Підкреслюється, що раніше FH70 йшли з вантажівками MAN Kat 1 6x6, що говорило про те, що гармати артилерії були передані Естонією.

Артилерійські тягачі Iveco Astra SM 66.40 Prime Mover та 155-мм гаубиці FH70

FH70 — це саморухома гаубиця, яку наприкінці 1960-х розробили три країни — Великобританія, Італія та ФРН.

Дальність стрілянини становить до 24,7 км звичайним снарядом та до 30 км активно-реактивним боєприпасом. FH70 робить серію з 3 пострілів за 15 секунд.

Характеристики

Калібр: 155 мм.

Довжина ствола: 39 калібрів.

Вага зброї: 9600 кг.

Час переведення з похідного становища до бойового: 4 хв.

Максимальна швидкість буксирування: 100 км/год.

Розрахунок: 8 осіб (4 особи).

Нагадаємо, що Британія передає Україні вертольоти-амфібії, які призначені для пошуків, виявлення та подальшого знищення підводних човнів супротивника.