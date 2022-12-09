До 1000 пострілів за хвилину: Україна отримає новітні системи ППО Skynex

Системи ППО вартістью майже в 200 мільйонів євро сплатить Німеччина

У німецькому збройовому концерні Rheinmetall повідомили про постачання неназваному покупцеві двох новітніх систем ППО Skynex, які були представлені потенційним покупцем у листопаді 2021 року. Як повідомляється на сайті компанії, крім систем, які коштуватимуть 182 мільйони євро, будуть закуплені вантажні авто для комплексу ще на 12 мільйонів.

Хоча виробник не розкриває покупця, німецькі ЗМІ повідомляють, що формальним покупцем може бути федеральний уряд Німеччини, який потім передасть зброю Україні.

Директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у своєму Твіттері написав : "Дорого, але ефективно", по суті підтвердивши, що одержувачем буде Україна.

Система ППО Skynex — характеристики та ефективність

Комплекс Skynex є унітарним комплексом на базі вантажного авто, з основною зброєю у вигляді скорострільної 35-мм зброї "Ерлікон", до якої можна приєднати радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon, лазерну гармату Oerlikon Denel Cheetah C-RAM.

Такий набір робить систему універсальною, хоча в першу чергу призначена для боротьби з невеликими безпілотниками. 35-мм снаряди системи значно дешевші, ніж аналогічні системи ППО, що базуються на керованих ракетах. Ці боєприпаси не підпадають під дію електронних засобів протидії під час пострілу.

Гармата "Ерлікон" при калібрі 35-мм має скорострільність до 1000 пострілів за хвилину і дальність стрілянини в 4 км. Комплекс також оснащений радаром стеження X-Band, що забезпечує функцію автономного пошуку мети.

Зрештою, вогонь з гармати можна вести дистанційно, що робить стрілянину з неї для розрахунку повністю безпечною.

Skynex

Треба сказати, що ЗСУ успішно використовують гарматні комплекси "Гепард" з Німеччини для знищення навіть крилатих ракет, нова ж зброя замовник, якою може стати Україна, отримає їх уже 2024 року. ЗСУ вже поки що отримали ЗРК IRIS-T SL — найсучасніші з Німеччини.