"Гепард" проти крилатої ракети: у ЗСУ показали яскраве відео роботи німецької зенітки

Від російської ракети залишилася лише купа уламків

Українські військові показали коротке, але барвисте відео, де видно, як українські ППО розбираються з російською крилатою ракетою під час масованого ракетного удару 5 грудня.

Відповідні кадри оприлюднили пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук. Головною зіркою ролика є передана Німеччиною установка "Гепард".

"Техніка, надана партнерами, захищає українське небо від крилатих ракет рашистських терористів. Цього разу – бездоганна робота німецького "Гепарда", — йдеться у повідомленні.

На яскравих кадрах видно, як зенітний танк двома короткими чергами перетворює крилату ракету на вогненну кулю, після чого уламки зі шлейфом диму падають на землю.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 5 грудня, Україна знову зазнала масштабного ракетного удару з боку росії, в ході якого було запущено близько 70 крилатих ракет, але завдяки блискучій роботі ППО, 60 з них так і не досягли цілі.

Зенітна самохідна установка "Гепард" з’явився на озброєнні німецької армії ще в 70-х роках, вона є двома 35-мм швидкострільними гарматами, які завдяки РЛС можуть засікати, і знищувати повітряні цілі на висоті до 3 км, що летять зі швидкістю до 350- 400 м/с. Її основне призначення полягає в прикритті військ від авіації, що низько летить, насамперед вертольотів. Однак в Україні ці системи вже показали свою ефективність проти БПЛА, а тепер можна подивитися на її роботу проти крилатих ракет.

Перші такі установки прибули в Україну наприкінці липня.