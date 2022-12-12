Рознесли техніку ворога з одного пострілу: ЗСУ показали блискучу роботу українського танка (відео)

Т-64БВ перетворив ворожий Т-72Б3 на металобрухт з одного пострілу

Українські захисники продовжують успішно знищувати військову техніку окупантів, які воюють на нашій землі. У мережі з’явилося відео блискучої роботи наших воїнів та танка Т-64БВ.

Українські бійці вийшли на "дуель" з ворогом і показали, як модифікований бойовий танк Т-64БВ буквально перетворив на купу металу ворожий Т-72Б3. Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка ЗС України.

"Українські танкісти довели, хто господар в Україні! З першого пострілу ворожий танк перетворився на металобрухт. Слава Україні та танковим військам!!! Перемога за нами!", — зазначають українські воїни.

Т-64БВ є модифікацією радянського бойового танка Т-64. Її випуск тривав із 1984 по 1987 рік. Ця модель отримала динамічний захист "Контакт", посилений протирадіаційний захист. Збройні сили України отримали ці танки у 2017 році.

На Т-64БВ було встановлено нові цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", які забезпечують захист від перешкод і перехоплень зв’язку на дистанції до 70 кілометрів.

У лютому цього року "Харківський бронетанковий завод" повідомив про випробування нової модернізації Т-64БВ зразка 2022 року. Бойовий танк було оснащено новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті. Також було вдосконалено систему бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

Характеристики Т-64БВ

Вага 42,4 т;

Довжина 9225 м;

Ширина 3415 м;

Висота 2170 м;

Екіпаж — 3 особи;

Темп вогню 8 постр./хв;

Дальність вогню – ефективна до 5 км;

Швидкість шосе: до 60 км/год;

Бездоріжжя: 35-40 км/год.

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