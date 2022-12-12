Дуель українського Т-64 та російського Т-72: чому наш танк виходить переможцем

Вдала модернізація на українських заводах зробила Т-64 не по зубах окупантам

Українські танкісти наочно показали переваги вітчизняної модифікації ще радянського танка Т-64, коли під час дуелі наш Т-64БВ з одного пострілу знищив Т-72 окупантів.

Українські танкісти часто успішно вражають ворожі танки, чому сприяє низка переваг, якими володіє бронемашина, що перебуває на озброєнні ЗСУ. І хоча Т-64 вироблялися в 1960-х роках, глибока модернізація дає їм можливість протистояти свіжішим зразкам російської бронетехніки.

Хоча за більшістю показників танки майже рівні (а в чомусь Т-72 навіть перевершує Т-64), саме бойові характеристики українського танка вищі.

Чому Т-64БВ кращий за Т-72

Так, боєкомплект Т-72 складає 45 снарядів, а Т-64БВ лише 36, але при цьому в автомат заряджання українського танка входять 32 снаряди, а російського – всього 22. У бою це означає, що український танк може стріляти швидше – приблизно 8 пострілів за хвилину проти 6 у російського.

При ручному зарядженні Т-64 теж перевершує Т-72, роблячи приблизно 0,8 пострілу проти 0,5-0,7 у опонента.

Ще помітніша перевага Т-64 у засобах виявлення супротивника, якого український танк може помітити на відстані до 1 км вночі та 4 км вдень, причому така апаратура має кожен член екіпажу. А ось на Т-72 найсучасніша апаратура "бачить" на 500 метрів вночі і 2500 метрів вдень, причому вона є тільки у навідника зброї.

Крім того, Т-64БВ оснащений двома радіостанціями замість однієї у Т-72.

Простіше кажучи, екіпаж українського Т-64 може помітити ворога раніше, скоординувати по рації свої дії та вистрілити швидше, що й сталося на відео.

При цьому навіть захист Т-72 поступається українському Т-64БВ. Так, російський комплекс динамічного захисту "Релікт" має бронестійкість у 170 мм, а ось український "Ніж" — до 750 мм.

Формально Т-64 поступається Т-72 у потужності двигуна – 1050 кінських сил проти 1300, але він на 2 тонни легше, крім того має більш сучасну систему охолодження, тому в спеку працює краще. Але навіть якщо основна силова установка відмовить, Т-64БВ має допоміжну, якої немає у Т-72.

За рахунок нижчої маси, українська бронемашина має більш високу прохідність на пересіченій місцевості. Крім того, у нашого танка вища швидкість наведення зброї на ціль.

У підсумку, формально більш "старий" Т-64 вщент перевищує новий Т-72.

Крім знищення ворожих танків, бійці ЗСУ все частіше захоплюють їх як трофеї.