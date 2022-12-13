Чи можна заряджати телефон при 50% заряду: багато хто припускається цієї помилки

Періодична зарядка — це цілком корисно для вашого гаджета.

Чи можна заряджати вже заряджений телефон — цікаве питання, на яке не кожен користувач дасть вам відповідь. А все через те, що багато хто завчив вже давнє "правило", що гаджет потрібно розряджати в нуль, а потім заряджати до 100%. Але при цьому всі забувають про технологічний прогрес, який вже давно змінив усі ці правила.

Сьогодні ми хочемо розставити всі крапки над і розповісти, чи можна ставити смартфон на підзарядку, якщо в ньому залишилася ще половина заряду. Як зазначає портал itechua, ці поради допоможуть вам продовжити життя свого гаджета.

Чи можна заряджати телефон із 50% заряду

Ставити смартфон на зарядку можна за будь-якого рівня заряду – хоч при 5%, хоч при 50%. Головне — не доводити до його повної розрядки, адже це значно знижує місткість акумулятора.

Також не менш шкідлива для батареї та регулярна зарядка до 100-відсоткового рівня. Фахівці рекомендують ставити телефон на підзарядку, коли залишається приблизно 25% заряду і заряджати максимум до 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може перегріватися під час заряджання.