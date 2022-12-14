Навіть товсті стіни не завада: прості способи, як прискорити сигнал Wi-Fi самостійно

Ці способи допоможуть сигналу Wi-Fi подолати навіть товсті стіни в будинку

Напевно, кожен користувач стикався з такою проблемою, що його роутер починає все гірше і гірше працювати, тобто погано передавати сигнал мережі. Найочевидніший спосіб – купити новий маршрутизатор, проте навіщо, якщо спочатку можна випробувати безплатні варіанти. Також раніше ми розповідали, як запустити Wi-fi роутер за допомогою павербанку.

Про те, як покращити ефективність роботи домашнього Wi-Fi самостійно, пише radiotrek. Серед наступних 6 методів є як дуже економні варіанти, так і такі, що доведеться витратитися.

Як покращити сигнал Wi-Fi

Переставте роутер — поставте його якнайвище: на верхньому поверсі (якщо ви живете у великому приватному будинку), зверху на меблі або ближче до середини квартири.

Під'єднайте до роутера антену — щоб не переставляти роутер, можна докупити додаткові антени-підсилювачі.

Оновіть програмне забезпечення – не забувайте періодично заглядати в налаштування роутера, адже виробник може випустити для нього оновлення прошивки. Все буде встановлено автоматично, тому впорається навіть той, хто зовсім не розуміється.

Перетворіть старий маршрутизатор на точку доступу — якщо у вас десь припадає пилом старий роутер, то чому б з нього не зробити якийсь підсилювач. Поставте його у віддаленій частині будинку, щоб забезпечити рівномірний та якісний сигнал по всьому будинку.

Вимкніть пристрої, якими не користуєтеся — якщо увімкнути до роутера безліч пристроїв, то він просто не витримає. Сигналу на всіх банально, але не вистачить. Тому вимкніть пристрої, для яких мережа наразі не потрібна.

Купуйте новий роутер з підтримкою Wi-Fi 6 — найпростіший спосіб, але доведеться трохи витратитися.

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