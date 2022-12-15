Чому погано працює Wi-Fi: причини, які можна виправити, не звертаючись до провайдера

Wi-Fi-роутер може навіть просто "втомитися"

В оселі будь-якої сучасної людини обов’язково має бути можливість підключитися до "всесвітньої павутини". Однак, коли погано працює Wi-Fi, з’являються проблеми з підключенням або швидкістю передачі даних, багато хто з нас починає скаржитися провайдеру на гарячій лінії (і не факт, що додзвонитеся). Однак, оскільки більшість проблем можуть бути пов’язані саме з роутером, вирішити "капризи" Wi-Fi можна самостійно.

Існує декілька основних причин неякісної роботи мережі Wi-Fi. Про те, як виправити їх, прискоривши передачу даних, пише itechua.

Неправильно встановлено роутер

Навіть відкриті дверцята шафи, які перекривають "видимість" радіосигналу роутера, можуть знизити швидкість. А якщо пристрій знаходиться за однією-двома стінами, то взагалі біда. Експерти радять розміщувати маршрутизатор усередині приміщення або у тій кімнаті, де ним постійно користуються.

Занадто багато перешкод

Постарайтеся підібрати місце для роутера в будинку подалі від вікон та стін із сусідами (вглиб приміщення). Річ у тім, що перешкоди в роботі роутера можуть створювати в багатоквартирному будинку сусідський роутер, смартфон або ноутбук, а також перехожі зі своїми гаджетами.

Занадто багато підключень до роутера

Нерідко до одного роутера ми підключаємо все на світі. Наприклад, комп’ютер, два телевізори, 3 смартфони, ноутбук, камера відеоспостереження, розумна лампочка — безліч пристроїв гальмують сигнал і роутеру просто важко впоратися з обробкою всіх підключень.

Неправильно виставлені налаштування. Наприклад:

У налаштуваннях стоїть найнижча потужність, тому у вас виникає проблеми із підключенням. Цей параметр можна переглянути в адміністраторі пристрою. Про те, як це зробити, краще "погуглити" — моделей роутерів дуже багато, дані для доступу будуть сильно відрізнятися. У налаштуваннях маршрутизатора виставлено роботу лише в одному каналі, на якому є занадто багато перешкод. В цьому випадку канал підбирається шляхом "наукового тику" — на якому краще зв’язок, той і слід залишити. У налаштуваннях пристрою виставляється занадто вузький канал Wi-Fi, наприклад, якщо канал 20 МГц. Найкраще підняти його на максимум.

Wi-Fi-роутер просто "втомився"

Роутери також не вічні. Звичайно, існують моделі, які багато років працюють без проблем. Але є і ті, які через пару років уже починають "капризувати". Експерти рекомендують міняти маршрутизатор раз на 5 років.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні вночі.