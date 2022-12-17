Що буде з телефоном, якщо заряджати його по 3-4 рази на день: ви, напевно, цього не знали

Сміливо ставте телефон на зарядку стільки разів, скільки потрібно.

Через те, що росіяни обстрілюють українську інфраструктуру, українцям доводиться жити за умов постійних відключень світла. Звичайно в такий час хочеться залишатися на зв’язку, або хоча б мати можливість пограти в ігри на телефоні, але для цього він повинен бути заряджений. Багато користувачів забувають, а то й зовсім не знають, скільки разів можна заряджати свій гаджет на день, щоб не зіпсувати його батарею. Саме про це ми розповімо далі.

Як зазначає видання Mobiletech Addicts, часи, коли потрібно садити гаджет в 0, а після заряджання до 100% вже давно минули. Більш того, сучасні пристрої та їх акумулятори такі дії тільки шкодять. Як і скільки разів на день можна заряджати свій телефон?

Що буде, якщо телефон заряджається 3-4 десь у день?

Нічого. Крім того, що ви постійно будете на зв’язку, і не боятиметеся того, що ваш гаджет вимкнеться в "потрібний" момент. Головне не заряджайте гаджети щоразу під зав’язку, тобто до 100%, також не варто садити його в 0. Щобільше, завдяки таким підзарядкам, ви тільки продовжите життя своєму акумулятору.

Все тому, що сучасні літій-іонні батареї мають фіксовану кількість циклів повної розрядки, які вони здатні витримати. Якщо ви не доводите до моменту, коли телефон вимикається, оскільки в ньому не залишилося енергії, продовжуєте термін його служби. Тому сміливо ставте його на зарядку стільки разів, скільки потрібно.

Скільки разів на день можна заряджати смартфон?

Конкретного правила немає. Заряджайте свій смартфон стільки разів, скільки вам потрібно. Єдине, на що не потрібно робити, то це постійно заряджати гаджет до 100% або розряджати його до 0%.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може перегріватися під час заряджання.