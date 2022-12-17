Зносить піхоту на раз – у ЗСУ показали застосування нових ракет для HIMARS під Бахмутом

Нова ракета ефективно знищує окупантів завдяки "начинці"

У ході важких боїв під Бахмутом ЗСУ активно застосовують нові ракети M30A1 для HIMARS, передані раніше. Їхня цінність у тому, що вони чудово вражають живу силу противника, його неброньовану або слабоброньовану техніку та легкі польові укріплення.

Так, на Телеграм-каналі Мадяр, який веде командир групи аеророзвідки одного з підрозділів ЗСУ, було викладено момент розвідки та подальшого артилерійського удару по позиціях окупантів.

Розвідка, а за ним удар

На відео можна чітко помітити момент вибуху у повітрі, а потім прильоти на поверхні на площі кілька сотень квадратних метрів. Саме так працює боєприпас М30А1 для HIMARS.

Принцип роботи ракети полягає в розриві над поверхнею боєприпасу з 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим елементом, що вражає, замість класичних осколків. Як стверджують експерти, дальність поразки мети даною ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення — 7 метрів.

Вибух у повітрі з наступним осипанням зверху вольфрамовими кульками дозволяє вразити супротивника навіть у окопах, тобто нівелює цінність цього укриття. У разі перебування на відкритій місцевості вибух М30А1 для піхоти є гарантованою смертю.

Вперше про наявність подібних ракет у ЗСУ стало відомо ще восени, але треба сказати, що й куди старіша зброя чудово показує себе в боях з окупантами.