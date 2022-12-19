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Чому не можна заряджати смартфони "у довгу"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Нічна зарядка зіпсує батарею ще сильніше Новина оновлена 19 грудня 2022, 10:51
Нічна зарядка зіпсує батарею ще сильніше. Фото freepik.com

"Перезарядка" загрожує неприємними наслідками

Якщо власники сучасних мобільних телефонів бажають, щоб їх смартфони прослужили якнайдовше, слід відмовитися від звички залишати заряджений телефон у розетці.

Як пише belnovosti, тривала підзарядка дуже шкодить і негативно позначається на роботі пристрою.

Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці

Перезаряджена акумуляторна батарея сильно страждає, а підробний кабель лише погіршує ситуацію. Тривале заряджання смартфона повільно вбиває ваш гаджет. Це стосується і нічних зарядок, коли ми підключаємося до розетки і відключаємо тільки наступного ранку.

Фахівці зазначають, що мобільний телефон має бути підключений до мережі стільки, скільки потрібно – і не більше. В іншому випадку поганих наслідків не уникнути.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко сідає та як це виправити. А також, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка