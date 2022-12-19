Міномет немов HIMARS: як працює зброя, чиї боєприпаси схожі на РСЗВ

Новий міномет може замінити HIMARS на ближніх дистанціях завдяки унікальним мінам

Днями ЗСУ показали роботу 120-мм самохідного міномета Panzermörser – комбінації американського бронетранспортера M113A2 та 120-мм фінської мортири Tampella, здатної бити на відстань до 7,2 км.

Як з’ясував "Телеграф", хоча сам зразок дуже старий і використовує озброєння зразка 60-70-х років, він має дуже важливу перевагу, яка робить його схожою на надефективну РСЗВ М142 HIMARS.

Так, до номенклатури мін до Panzermörser входять кілька видів боєприпасів:

звичайний осклоково-фугасний з контактним підривником, що вибухає при влучанні в землю чи перешкоду;

освітлювальний, який може освітити вночі до 1 кв. км простору;

димові міни для створення димових завіс;

навчальні.

Але головною особливістю міномета, котра його ріднить з HIMARS, є осколково-фугасні боєприпаси з радіолокаційним неконтактним підривником. Суть їх дії полягає у вибуху приблизно на висоті 3-5 метрів від землі і наступному ударі осколками зверху по солдатах противника, які залягли і окопалися. Тож навіть траншеї не рятують від удару мін.

Цей боєприпас дуже схожий на ракету М30А1 для колісних установок M142 HIMARS або гусеничних M270 MLRS, яка теж вибухає в повітрі і вражає ворога 182 000 вольфрамових кульок, роблячи марними окопи. Щоправда, дальність використання ракет американських РСЗВ куди вища – 92 км.

Саме зараз ЗСУ успішно використовують ракети М30А1 проти окупантів під Бахмутом.