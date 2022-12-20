Як підсилити Wi-Fi: п’ять робочих способів, які покращать швидкість інтернету

Вирішити "капризи" Wi-Fi можна самостійно

Напевно, кожен з нас стикався з такою проблемою, коли домашній роутер погано передає сигнал мережі. Простий спосіб — купити новий пристрій, проте не поспішайте витрачати гроші, адже ситуацію можна покращити і самостійно.

Якщо інтернет ледве вантажить, виправити це можна п’ятьма простими способами. Завдяки їм можна покращити сигнал Wi-Fi від роутера у квартирі чи приватному будинку. Про це пише bcm.net.

5 порад для покращення сигналу Wi-Fi у будинку

Встановіть роутер у центрі квартири. Так сигнал буде рівномірніше розподілятися по квартирі, проникаючи у всі кімнати та кути. Підніміть роутер якомога вище. Маршрутизатор, встановлений на підлозі, більше допомагатиме приймати сигнал сусідам, а не вам. Заберіть роутер подалі від техніки. В цьому випадку інша техніка створюватиме перешкоди. Також на якість Wi-Fi впливає велика кількість проводів поряд з роутером. Покрутіть антену. Якщо ви йдете в інші кімнати, є сенс покрутити та виставити антени у потрібному положенні. Крутіть їх, перевіряйте сигнал. Використовуйте програми-підказки. Існують безплатні додатки, що дозволяють показати вам всі Wi-Fi мережі поблизу (включаючи ваш) та їх рівень сигналу. Рухаючись із телефоном у руках ви можете пошукати, де сигнал у квартирі найкращий.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час.