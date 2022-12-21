ЗСУ під Бахмутом “засвітили” таємну допомогу США – що це за зброя? (відео)

Одна з переваг зброї – універсальність

У ході запеклих боїв під Бахмутом ЗСУ все частіше використовують нові види зброї, при цьому буває, що офіційна інформація про їх передачу раніше не звучала. Так сталося з легкими бронеавтомобілями BATT UMG, поміченими на цій ділянці фронту.

Першим про це у своєму Twitter повідомив історик, що спеціалізується на російсько-українській війні, з ніком Praise The Steph. У ході вуличних боїв у Бахмуті він ідентифікував бронеавтомобіль, яким пересувалися українські бійці.

Треба сказати, що BATT UMG є військовою переробкою цивільного авто на базі легкового автомобіля Ford, що, за словами розробників, робить його ремонт доступним та швидким. Залежно від завдання його можна перетворити на санітарний або військовий транспорт, пересувний командний пункт, розвідувальну машину або патрульний броньовик.

Завдяки широкій базі, броньовик стійкий на дорозі та бездоріжжі. Він може долати водяні перепони глибиною до 0,8 метра, вертикальні перешкоди заввишки до 0,4 м і розвивати максимальну швидкість до 100 км/год.

BATT UMG

За бажанням замовника, автомобіль може бути обладнаний бронею різного стандарту, що повністю захищає екіпаж та пасажирів від вогню стрілецької зброї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що якась країна зі Східної Європи ще влітку замовила 100 бронеавтомобілів за 23 мільйони доларів.

Новий бронеавтомобіль став гарним доповненням до отриманих найновіших боєприпасів до РСЗВ Хімарс.