Як прискорити підзарядку телефона, якщо часу обмаль: топ-5 способів

Дієві поради, як прискорити підзарядку батареї улюбленого гаджета

Сучасні мобільні телефони набули під час війни особливого значення для українців. З ситуацією, коли смартфон повільно заряджається, стикалося чимало користувачів, адже повна зарядка гаджета може врятувати при найкритичніших моментах.

Щоб завжди бути на зв’язку з рідними, стежити за актуальною інформацією щодо ситуації в країні, а також не пропускати повітряні тривоги, необхідно знати кілька способів швидкого заряджання свого телефону, пишуть vikna.

Заряджайте від розетки

Краще заряджати смартфон від розетки, а не USB-кабелю. Це пов'язано з кількістю струму, який може отримувати гаджет. Фахівці також радять використовувати для заряджання той кабель, який був у комплекті з телефоном, або його надійну заміну.

Закрийте всі програми

Ті, що працюють у фоновому режимі, використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї.

Увімкніть авіарежим

Він обмежує кількість енергії, яку витрачає смартфон. Режим "в літаку" автоматично припиняє роботу Wi-Fi, стільникового зв’язку, Bluetooth, GPS та радіочастотного зв’язку ближньої дії (NFC). Відключайте авіарежим тоді, коли чекаєте на важливі дзвінки або повідомлення.

Вимкніть телефон

Зробіть це на час заряджання. Дайте телефону спокійно відновити сили.

Використовуйте функцію швидкого заряджання

Не всі телефони підтримують цю опцію. Слід перевірити це у своїх налаштуваннях.

Раніше "Телеграф" відповідав на питання про те, як не можна заряджати iPhone, як швидко зарядити смартфон без світла або як зарядити гаджет за 5 хвилин.