Ця функція розряджає смартфон вдвічі швидше: що потрібно вимкнути

Цей параметр є як в Android-смартфонах, так і iPhone

З такими проблемами, як повільне заряджання мобільного телефону або швидке розрядження батареї смартфона, стикався кожен користувач. Їх причиною можуть бути певні увімкнені функції на пристроях.

Значно продовжити час роботи акумулятора може вимкнення автоматичного оновлення програм у фоновому режимі. Як пишуть експерти CNET, ця функція "з’їдає" дуже багато заряду. Вона може бути як в Android-смартфонах, так і iPhone.

Як вимкнути оновлення фонових програм

У iPhone ця функція так і називається — "фонове оновлення програми". Цей параметр знаходиться в основних налаштуваннях. В Android-смартфонах ситуація схожа: заходимо в "Налаштування", далі вибираємо розділ "Мережа та інтернет", потім "Економія трафіку".

Раніше "Телеграф" відповідав на питання про те, як не можна заряджати iPhone, як швидко зарядити смартфон без світла або як зарядити гаджет за 5 хвилин.