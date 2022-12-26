Що буде з телефоном, якщо заряджати його лише до 90%: цю помилку робить кожен другий

Головне не допускайте падіння заряду нижче 20%.

Телефон завжди потрібно заряджати до 100% — це "установка", за якою живе дуже багато користувачів, проте чи правильна вона? Чи потрібно постійно повністю заряджати свій гаджет і ставити його на зарядку навіть при 90% заряду? Саме про це ми хочемо сьогодні поговорити.

Виявляється, це давно застаріле "правило", яке сучасним гаджетам лише шкодить, пише itechua. Тому фахівці не радять заряджати телефони до максимальних 100%, в принципі, і до 90% теж можна не заряджати. Чому читайте далі.

Чи можна заряджати майже заряджений телефон

Річ у тім, що постійна зарядка до 100% дуже шкідлива для сучасних літій-іонних акумуляторів, які встановлюють у нові смартфони. Тому експерти радять заряджати свій гаджет максимум на 80%, якщо ви, звичайно, хочете, щоб батарея прослужила набагато довше.

У принципі, заряджати телефон на 90% навіть не обов’язково, а можна тільки в разі потреби. Наприклад, якщо ви кудись далеко їдете та знаєте, що довго не зможете підзарядити гаджет.

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