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Як заряджати павербанк, щоб продовжити строк його роботи: деталі, які не варто упускати

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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У середньому всі павербанки розраховані на 500-1000 зарядів Новина оновлена 27 грудня 2022, 10:36
У середньому всі павербанки розраховані на 500-1000 зарядів. Фото itechua.com

Ці 7 правил допоможуть вам користуватися павербанком набагато довше

Під час відключень світла павербанк — це справжній порятунок, адже завдяки цьому гаджету можна підзарядити свій телефон, залишатися на зв’язку та бути в курсі новин. Однак, щоб портативна зарядка прослужила якомога довше, важливо розуміти, як правильно нею користуватися, і особливо як правильно її заряджати.

Виявляється, заряджати павербанки потрібно, дотримуючись певних правил. Про це пише itechua.

Як правильно заряджати павербанк

  • Новий павербанк слід одразу зарядити до 100%.
  • Також, щоб забезпечити подальшу успішну роботу пристрою, потрібно кілька разів зарядити та розрядити його на повну після придбання. Після цього робити не варто.
  • Намагайтеся не заряджати гаджет наполовину, це шкодить йому.
  • Павербанк повинен працювати, тому не відкладайте його на довгий час зарядженим чи розрядженим.
  • Стежте, щоб адаптер за силою потужності збігався з павербанком.
  • Не залишайте заряджений павербанк, увімкненим у розетку.
  • Під час заряджання не рекомендується підключати до портативного пристрою інші гаджети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла та перерахував кілька способів, як зарядити телефон при відключенні електрики.

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#Зарядка #Телефон #Павербанк