Як заряджати павербанк, щоб продовжити строк його роботи: деталі, які не варто упускати
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Ці 7 правил допоможуть вам користуватися павербанком набагато довше
Під час відключень світла павербанк — це справжній порятунок, адже завдяки цьому гаджету можна підзарядити свій телефон, залишатися на зв’язку та бути в курсі новин. Однак, щоб портативна зарядка прослужила якомога довше, важливо розуміти, як правильно нею користуватися, і особливо як правильно її заряджати.
Виявляється, заряджати павербанки потрібно, дотримуючись певних правил. Про це пише itechua.
Як правильно заряджати павербанк
- Новий павербанк слід одразу зарядити до 100%.
- Також, щоб забезпечити подальшу успішну роботу пристрою, потрібно кілька разів зарядити та розрядити його на повну після придбання. Після цього робити не варто.
- Намагайтеся не заряджати гаджет наполовину, це шкодить йому.
- Павербанк повинен працювати, тому не відкладайте його на довгий час зарядженим чи розрядженим.
- Стежте, щоб адаптер за силою потужності збігався з павербанком.
- Не залишайте заряджений павербанк, увімкненим у розетку.
- Під час заряджання не рекомендується підключати до портативного пристрою інші гаджети.
Раніше "Телеграф" розповідав, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла та перерахував кілька способів, як зарядити телефон при відключенні електрики.