Як заряджати павербанк, щоб продовжити строк його роботи: деталі, які не варто упускати

Ці 7 правил допоможуть вам користуватися павербанком набагато довше

Під час відключень світла павербанк — це справжній порятунок, адже завдяки цьому гаджету можна підзарядити свій телефон, залишатися на зв’язку та бути в курсі новин. Однак, щоб портативна зарядка прослужила якомога довше, важливо розуміти, як правильно нею користуватися, і особливо як правильно її заряджати.

Виявляється, заряджати павербанки потрібно, дотримуючись певних правил. Про це пише itechua.

Як правильно заряджати павербанк

Новий павербанк слід одразу зарядити до 100%.

Також, щоб забезпечити подальшу успішну роботу пристрою, потрібно кілька разів зарядити та розрядити його на повну після придбання. Після цього робити не варто.

Намагайтеся не заряджати гаджет наполовину, це шкодить йому.

Павербанк повинен працювати, тому не відкладайте його на довгий час зарядженим чи розрядженим.

Стежте, щоб адаптер за силою потужності збігався з павербанком.

Не залишайте заряджений павербанк, увімкненим у розетку.

Під час заряджання не рекомендується підключати до портативного пристрою інші гаджети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла та перерахував кілька способів, як зарядити телефон при відключенні електрики.