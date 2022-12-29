Два способи, як зарядити ноутбук від Power Bank: що знадобиться

Дізнайтеся, на що слід звертати увагу

Для того, щоб продовжувати спокійно працювати або вчитися за ноутбуком онлайн в умовах відключення електрики, потрібне якісне джерело енергії. І у таких випадках може врятувати Power Bank.

Принцип дії цього помічника полягає в його здатності виконувати функцію зарядки ноутбука тоді, коли немає можливості використовувати блок живлення. Про те, як правильно заряджати ноутбук від Power Bank і що для цього потрібно, пишуть fakty.

Як вибрати Power Bank для ноутбука

Для зарядки ПК не підійде звичайний Power Bank, оскільки він не зможе потягнути ноутбук. Для цього слід вибирати спеціальні моделі:

Вихідна напруга від 18 до 20 V і номінальний струм 2 А (ампери).

Порти підключення кабелю USB в 1А і 2А, де літери А позначають силу струму на виході в амперах.

Місткість акумуляторних батарей не менше 10 тисяч mAh.

У комплекті мають бути кабелі з відповідними роз’ємами для підключення до ПК. Якщо їх немає, доведеться докупити окремо.

Відмінний варіант — Power Bank з місткістю в 1,5 рази більше за ємність батареї ноутбука.

Як зарядити ноутбук від Power Bank: 2 способи

Підключити до ноутбука через роз’єм USB Підключити через роз’єм живлення

1. Через роз’єм USB

Підійде тільки USB-порт 3.1, відомий як Type C. Такий роз’єм мають тільки нові моделі ноутбуків, проте якщо вашому гаджету вже не перший рік, можна купити спеціальний перехідник. Він перенаправить струм безпосередньо в роз’єм типу DC, як у стандартній зарядці для ПК. Підключаєте перехідник до ноутбука та вставляєте інший кінець у Power Bank.

2. Через роз’єм живлення

У цьому випадку знадобиться перехідник від Power Bank до гнізда живлення ноутбука. Такий перехідник трансформуватиме силу струму у 2А на виході Power Bank на необхідну для ПК. Підключаємо зовнішній акумулятор до ноутбука через перехідник.

Раніше "Телеграф" писав, чим зарядити смартфон, якщо немає світла.