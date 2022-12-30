"З’їдають" батарею, поки ви не бачите: які два налаштування потрібно відключити на смартфоні

У ввімкненому стані вони сильно витрачають заряд вашого телефону

З проблемою швидкої розрядки акумулятора мобільного телефону стикався, напевно, кожен з нас. Щоб вирішити її, слід подивитися, чи ввімкнені у вас певні функції на гаджеті. Вони з’їдають заряд акумулятора тоді, коли ви цього не бачите.

Щоб акумулятор смартфона довше тримав заряд, необхідно вимкнути сканер оновлень та "Google Play Захист". Про це пише belnovosti.

Як це зробити

1. Сканер оновлень постійно сканує простір у радіусі 30 метрів, намагаючись підключитись до іншого пристрою. Вимкнення: вибираємо в меню пункт Google, далі "Пристрій та обмін даними" і натискаємо на вкладку "Пристрої".

2. "Google Play Захист" — вбудований захист від зловмисного ПЗ. В автоматичній перевірці немає сенсу, оскільки на сучасних телефонах за замовчуванням встановлено той чи інший антивірус. Відключення: заходимо в налаштування в розділ "Стан захисту", далі прибираємо галочки з пунктів "Допомогти покращити захист" і "Сканування програм за допомогою Google Play".

Крім цих налаштувань, фахівці також рекомендують вимкнути ще одну функцію. Раніше ми писали, що цей параметр є як в Android-смартфонах, так і iPhone.