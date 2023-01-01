Як правильно заряджати iPhone: поради, які убережуть гаджет від поломки

Правильна зарядка продовжує термін служби акумулятора

Багато користувачів зовсім не замислюються, що можна неправильно заряджати свій телефон, адже в принципі нічого складного в цьому немає просто потрібно підключити гаджет до зарядного і до мережі. Однак це не зовсім так, особливо якщо йдеться про iPhone. Ми вже писали, як точно його не можна заряджати, а тепер хочемо розповісти, на що важливо звернути увагу при зарядці айфону.

Насправді смартфон від Apple можна заряджати будь-яким з доступних способів, пише AppleInsider. Однак варто пам’ятати, що як би ви не заряджали гаджет, батарея стандартного айфона розрахована лише на 500 циклів.

Як правильно заряджати iPhone

Перше – зарядка вночі. Вона не зашкодить вашому айфону та його акумулятору, адже "яблучні" пристосування оснащені механізмом оптимізованої зарядки. Тобто заряджання зупиняється на 80%, а після відновлює її до відключення з мережі.

Друге – розрядження до нуля та зарядка до максимуму. При таких діях акумулятори псуються, що впливає на працездатність гаджета.

І третє – бездротова зарядка. Не варто від неї відмовлятися, бо вона нібито сильно нагріває ваш айфон. Пам’ятайте, що пристрій розрахований на подібне нагрівання, і, мало того, подібне відбувається і з провідною зарядкою.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.