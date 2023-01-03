Чому деяким телефонам не можна користуватися швидкою зарядкою: важливий нюанс

Ваш гаджет не постраждає, якщо знати прості правила щодо швидкої зарядки

Технологія швидкого заряджання дуже зручна, коли потрібно оперативно підзарядити мобільний телефон. Проте довкола неї витає чимало міфів. Справді, швидке заряджання може нашкодити батареї смартфона, але це стосується не всіх виробників і моделей. Не можна користуватися швидкою зарядкою лише тим телефонам, які її не підтримують.

Рекомендується уникати швидкої зарядки, якщо у вашому смартфоні не передбачена така функція, пише makeuseof. В іншому випадку використання цієї технології негативно позначиться на стані акумулятора пристрою. Тому, перш ніж підключити швидку зарядку, переконайтеся, що вашому смартфону це не протипоказано.

Так, швидке заряджання нагріває батарею більше, ніж звичайний зарядний пристрій. Це може вплинути на термін служби акумулятора, оскільки батареї часто піддаються корозії через окислення під впливом тепла. На жаль, це поширена проблема для багатьох акумуляторів. Тому швидку зарядку краще використовувати тільки в разі потреби і, головне, за підтримки телефоном.

Але є прості способи прискорити заряджання: увімкніть режим енергозбереження та режим польоту, не користуйтеся телефоном під час зарядки.

Додамо, що швидка зарядка зазвичай відображається у вигляді значка подвійної блискавки. Дізнатися, чи підтримує телефон функцію швидкого заряджання, можна у налаштуваннях вашого телефону щодо акумулятора.

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