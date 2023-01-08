Чому ПЗ смартфону потрібно постійно оновлювати і що буде, якщо цього не робити

Відмова від оновлень програмного забезпечення призводить до сумних наслідків

Іноді до збоїв та несподіваних вимкнень улюбленого мобільного телефону може призвести не тільки неправильна зарядка пристрою. Слід приділяти увагу і програмному забезпеченню (ПЗ) смартфона.

ПЗ необхідні оновлення, і якщо уникати нових установок, це призведе до неприємних результатів. Про це пише belnovosti.

Що трапиться, якщо не оновлювати ПЗ на смартфоні

Гнатися за оновленнями програм зовсім необов’язково, однак і уникати їх не варто. Смартфони влаштовані таким чином, що їхнє програмне забезпечення потребує постійного коригування. Якщо через пару місяців нічого не станеться, то вже за пів року без оновлень смартфон почне зависати все частіше і частіше. А якщо дуже довго не оновлювати ПЗ, мобільний телефон може взагалі почати відключатися сам по собі.

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