Якщо вам дорогий ваш телефон, не робіть так: часті помилки при зарядці, що ведуть до швидкої поломки

Дотримуйтесь цих порад, і ваш гаджет прослужить вам набагато довше

Недотримання правил заряджання телефону може призвести до того, що ваш гаджет почне "протестувати" і відмовлятиметься працювати як раніше. А все тому, що його акумулятор буде пошкоджений, і вже не зможе забезпечувати його працездатністю.

Про п’ять найпоширеніших помилок при зарядці смартфона, які ведуть до швидкої розрядки та ламання гаджета, пише портал itechua. Цих дій бажано уникати, інакше весь свій заробіток ви витрачатимете чи на ремонти, чи на нові телефони.

Як не можна заряджати смартфон: топ-5 помилок

Головна помилка будь-якого користувача під час заряджання телефону – це бажання заощадити. Купуючи дешевий і найчастіше неякісний зарядний пристрій, ви повільно, але впевнено губите свій телефон. Потрібно використовувати лише оригінальні зарядки, інакше стежка у ремонт буде протоптана.

По-друге, намагайтеся часто не заряджати телефон в автомобілі від прикурювача.

Третє, ніколи не підвішуйте смартфон на дроті від зарядки. Таким чином ви тільки розхитає порт для зарядки, і він вийде з ладу.

Перепади температур також є ворогом вашого гаджета. Тому не ставте телефон на зарядку відразу, як прийшли з холоду.

І п’яте — не варто користуватися телефоном, поки він "їсть". Це призводить до перегріву акумулятора, що негативно впливає на його працездатність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впливає на акумулятор мобільного телефону швидка зарядка.