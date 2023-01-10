Чи потрібно відключати повністю заряджений ноутбук від мережі: поради, які продовжать життя вашому гаджету

Ці правила допоможуть вам продовжити термін експлуатації свого гаджета.

Багато користувачів ноутбуків, можливо, за звичкою, працюють на постійно підключених до мережі гаджетах, за аналогією зі стаціонарним комп’ютером. Також вагомою для цього причиною є й постійні відключення світла, адже ніхто не хоче залишитися з розрядженим пристроєм у темряві. Однак у такі моменти ніхто не замислюється, як це позначається на самому ноутбуці.

Як зазначає портал itechua, головним критерієм "довгого життя" вашого ноутбука є його правильна зарядка. Як продовжити термін експлуатації пристрою, і що призводить до його псування — читайте далі.

Чи потрібно вимикати заряджений ноутбук із розетки?

Безперервна зарядка — це найпоширеніша помилка при користуванні ноутбуком. Заряджений до 100% акумулятор не триматиме такий заряд постійно, навіть якщо буде підключений до розетки. Більш того, бувши постійно підключеною до мережі, батарея ноутбука з часом втрачатиме свою місткість. А все тому, що тримаючи гаджет постійно на зарядці, скорочуються проміжки між циклами зарядки, які згубно впливають на акумулятор.

Як правильно заряджати ноутбук?

Не варто розряджати батарею до 0%, адже це негативно впливає на роботу пристрою та його здатність тримати заряд. Найкраще для нормальної роботи батареї — тримати її заряд на рівні 20-80% або 30-70%. І третє — намагайтеся не перегрівати ноутбук. Слідкуйте, щоб був вільний доступ повітря до вентиляторів системи охолодження.

Раніше ми розповідали про два способи зарядити ноутбук від павербанку. Щоправда, треба пам’ятати, що звичайний Power Bank для цього не підійде — потрібно купувати спеціальні потужні моделі, які "потягнуть" зарядку лептопа. Коштують вони помітно дорожче за звичайні павербанки.