Що буде, якщо вимикати ноутбук кнопкою живлення: небезпечна дія
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Масштаби наслідків можуть бути різними, але аж ніяк не позитивними
Часта поломка ноутбука та уповільнення роботи програм турбують багатьох користувачів цих потрібних, у сучасному світі, пристроїв. Однак не всі знають, як правильно та безпечніше вимикати ноутбук, щоб він працював без збоїв якомога довше.
Натискаючи на кнопку живлення, багато хто і не замислюється над тим, що цією простою дією вони піддають девайс "стресу" — ви завдаєте йому серйозної шкоди. Про це пише belnovosti.
Що буде, якщо вимикати ноутбук кнопкою живлення
- Якщо були відкриті якісь програми або файли, високий ризик їх пошкодження.
- Після перезапуску система може почати "глючити". Врятувати ситуацію, можливо, доведеться повною переустановкою Windows.
- Можуть пошкодитися дані реєстру.
- Може подряпатися жорсткий диск, а це загрожує його недешевою заміною.
- Почнуться проблеми із накопичувачем. У цьому випадку доведеться швидко скопіювати важливі для вас дані.
Як правильно вимикати ноутбук
- Натискаємо на значок Windows у нижньому лівому кутку екрана, наводимо курсор на значок вимкнення та вибираємо "Завершення роботи".
- Якщо потрібно перезавантажити, вибираємо "Перезавантаження".
Раніше "Телеграф" писав, як заряджати батарею ноутбука, щоб продовжити термін її служби.