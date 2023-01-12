Що буде, якщо вимикати ноутбук кнопкою живлення: небезпечна дія

Масштаби наслідків можуть бути різними, але аж ніяк не позитивними

Часта поломка ноутбука та уповільнення роботи програм турбують багатьох користувачів цих потрібних, у сучасному світі, пристроїв. Однак не всі знають, як правильно та безпечніше вимикати ноутбук, щоб він працював без збоїв якомога довше.

Натискаючи на кнопку живлення, багато хто і не замислюється над тим, що цією простою дією вони піддають девайс "стресу" — ви завдаєте йому серйозної шкоди. Про це пише belnovosti.

Що буде, якщо вимикати ноутбук кнопкою живлення

Якщо були відкриті якісь програми або файли, високий ризик їх пошкодження.

Після перезапуску система може почати "глючити". Врятувати ситуацію, можливо, доведеться повною переустановкою Windows.

Можуть пошкодитися дані реєстру.

Може подряпатися жорсткий диск, а це загрожує його недешевою заміною.

Почнуться проблеми із накопичувачем. У цьому випадку доведеться швидко скопіювати важливі для вас дані.

Як правильно вимикати ноутбук

Натискаємо на значок Windows у нижньому лівому кутку екрана, наводимо курсор на значок вимкнення та вибираємо "Завершення роботи". Якщо потрібно перезавантажити, вибираємо "Перезавантаження".

Раніше "Телеграф" писав, як заряджати батарею ноутбука, щоб продовжити термін її служби.